Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Чесноков Николай Лаврентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кочеганов Александр Никандрович

Отец ребёнка: Кочеганов Никандр

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кочеганов Константин Никандрович

Отец ребёнка: Кочеганов Никандр

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кашина Кочеганова Зоя Никандровна

Отец ребёнка: Кочеганов Никандр

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Бубнова Кочеганова Анна Никандровна

Отец ребёнка: Кочеганов Никандр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кочеганова Галина Никандровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочеганов Никандр

Смерть
1989
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