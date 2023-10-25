Кочеганова Чеснокова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Чесноков Николай Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кочеганов Александр Никандрович
Отец ребёнка: Кочеганов Никандр
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кочеганов Константин Никандрович
Отец ребёнка: Кочеганов Никандр
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кашина Кочеганова Зоя Никандровна
Отец ребёнка: Кочеганов Никандр
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Бубнова Кочеганова Анна Никандровна
Отец ребёнка: Кочеганов Никандр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кочеганова Галина Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочеганов Никандр
Смерть
1989