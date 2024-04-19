Добровольский Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1992
Рождение ребёнка
28.04.2018
Сын: Добровольский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
22.04.2020
Дочь: Добровольская Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
31.10.2021
Сын: Добровольский Петр Николаевич
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна
Рождение ребёнка
08.04.2024
Сын: Добровольский Павел Николаевич
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна
Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно