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Добровольский Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1992

Отец: Добровольский Александр Владимирович

Мать: Светличная Елена Эдуардовна

Рождение ребёнка
28.04.2018

Сын: Добровольский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.04.2020

Дочь: Добровольская Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
31.10.2021

Сын: Добровольский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.04.2024

Сын: Добровольский Павел Николаевич

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Антоновна

Валдай, Валдайский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Екатерина Антоновна

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