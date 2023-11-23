Овечкина (Огнева) Васса Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина (Огнева) Васса Игнатьева

Место рождения

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кодское, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Овечкина Софья Федорова

Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
2 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
15.05.1785

Муж: Овечкин Федор Алексеев

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 мая 1785 года деревни Ожогиной крестьянин Федор Алексеев Овечкин Терсюцкой слободы Кодской крестьянской женой Вассой Игнатьевой Огневой вторым браком Тобольск 156 15 1125 1785 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1788

Сын: Овечкин Никон Федоров

Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
13 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно

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