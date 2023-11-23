Овечкина (Огнева) Васса Игнатьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Овечкина Софья Федорова
Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев
2 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
15.05.1785
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
15 мая 1785 года деревни Ожогиной крестьянин Федор Алексеев Овечкин Терсюцкой слободы Кодской крестьянской женой Вассой Игнатьевой Огневой вторым браком Тобольск 156 15 1125 1785 МК Камышевское
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Овечкин Федор Алексеев
13 лет в 1801 г. Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Смерть
Неизвестно