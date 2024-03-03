Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гимранов Гарафеттин
Рождение ребёнка
27.01.1963
Дочь: (Гимранова) Голия Гарафеттиновна
Отец ребёнка: Гимранов Гарафеттин
Рождение ребёнка
11.03.1969
Дочь: Блюмхен (Гимранова) Гульнара Гарафеттиновна
Отец ребёнка: Гимранов Гарафеттин