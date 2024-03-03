Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимранова (Мустафина) Адия Мувиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1939

Отец: не указан

Мать: Мустафина (Шахнева) Зухра

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гимранов Гарафеттин

Рождение ребёнка
27.01.1963

Дочь: (Гимранова) Голия Гарафеттиновна

Отец ребёнка: Гимранов Гарафеттин

Рождение ребёнка
11.03.1969

Дочь: Блюмхен (Гимранова) Гульнара Гарафеттиновна

Отец ребёнка: Гимранов Гарафеттин

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