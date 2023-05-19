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Цыбина Аграфена Никонова

Место рождения

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Гагарин, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Чупятова Вера Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Аграфена Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыбин Петр Ефремович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно