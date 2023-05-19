Цыбина Аграфена Никонова
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Чупятова Вера Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Аграфена Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Цыбин Петр Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цыбин Петр Ефремович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно