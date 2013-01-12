Гавриков Алексей Григорьевич
Место рожденияд.Ивань Залегощенский район Орловская область
Дата рождения20.07.1930
Дата смерти12.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Сын: Гавриков Вячеслав Алексеевич
Мать ребёнка: Гаврикова-Юркова Ирина Лукияновна
Рождение ребёнка
07.11.1965
Дочь: Афанасьева-Нафикова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Афанасьева Зинаида Егоровна
Смерть
12.01.2013