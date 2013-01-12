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Гавриков Алексей Григорьевич

Место рождения

д.Ивань Залегощенский район Орловская область

Дата рождения

20.07.1930

Дата смерти

12.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Зинаида Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воробьева Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова-Юркова Ирина Лукияновна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Гавриков Вячеслав Алексеевич

Мать ребёнка: Гаврикова-Юркова Ирина Лукияновна

Рождение ребёнка
07.11.1965

Дочь: Афанасьева-Нафикова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Афанасьева Зинаида Егоровна

Смерть
12.01.2013

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