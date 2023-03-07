Рыжов Степан Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1906
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1906
Отец: Рыжов Тимофей
Мать: Рыжова Акулина
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Малюкова Вера Степановна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Толстоухова Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
1960
город Ташкент