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Рыжов Степан Тимофеевич

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Место рождения

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область

Дата рождения

25.12.1906

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1906

Отец: Рыжов Тимофей

Мать: Рыжова Акулина

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Малюкова Вера Степановна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Тимофеевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Толстоухова Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Рыжова Клавдия Тимофеевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Клавдия Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
водитель
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
1960
город Ташкент
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