Резанова (Тарасова) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Рязанов Терентий Меркурьевич
Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Романова Анна Меркурьевна
Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1777
Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович
оз. Шарташ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рязанов Василий Меркурьевич
Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1817