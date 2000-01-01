Резанова (Тарасова) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанова (Тарасова) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1817

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рязанов Петр Меркурьевич

Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Рязанов Терентий Меркурьевич

Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Романова Анна Меркурьевна

Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович

Рождение ребёнка
16.08.1777

Сын: Рязанов Яким Меркурьевич

Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович

оз. Шарташ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рязанов Василий Меркурьевич

Отец ребёнка: Резанов Меркурий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1817
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