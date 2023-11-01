Жбанов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖбанов Андрей

Жбанов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жбанов Андрей

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close