Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1799 и 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ксения (Анисия?)

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Милюшкин Иван

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1826

Сын: Милюшкин Феодор

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович

Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милюшкин Никифор Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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