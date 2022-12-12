Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ксения (Анисия?)
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Милюшкин Иван
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Милюшкин Феодор
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Милюшкин Спиридон Никифорович
Отец ребёнка: Милюшкин Никифор Матвеевич
Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно