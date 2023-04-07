Андрей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Емельян Егорович

Мать: Марфа Яковлевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Павел Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Сигклитикия Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Прокофьев Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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