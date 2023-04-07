Андрей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Емельян Егорович
Мать: Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Павел Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Сигклитикия Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Прокофьев Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно