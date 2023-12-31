Дутова Надежда Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДутова Надежда Иванова

Дутова Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дутов Петр Петрович

Отец ребёнка: Дутов Пётр Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
13.10.1835

Дочь: Орлова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Дутов Пётр Федоров

с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
29.04.1838

Сын: Дутов Федор Петров

Отец ребёнка: Дутов Пётр Федоров

с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дутов Пётр Федоров

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close