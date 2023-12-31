Дутова Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дутов Петр Петрович
Отец ребёнка: Дутов Пётр Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
13.10.1835
Дочь: Орлова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Дутов Пётр Федоров
с. Хмелевская слобода
Рождение ребёнка
29.04.1838
Сын: Дутов Федор Петров
Отец ребёнка: Дутов Пётр Федоров
с. Хмелевская слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дутов Пётр Федоров
Смерть
Неизвестно