Ермаков Прокопий Филиппович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Филипп Васильевич
Мать: Васса Малахиевна
Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.
Дочь: Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Ермакова Дарья Николаевна
Рождение ребёнка
27.11.1917 ст.
Сын: Ермаков Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Ермакова Дарья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно