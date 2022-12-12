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Ермаков Прокопий Филиппович

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Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Филипп Васильевич

Мать: Васса Малахиевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1915 ст.

Дочь: Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Ермакова Дарья Николаевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
27.11.1917 ст.

Сын: Ермаков Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Ермакова Дарья Николаевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермакова Дарья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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