Тарзиманов Анвар Афтахович
Место рожденияТатарская АССР, Алексеевский р-н, д. Ямкино
Дата рождения22.04.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1918
Отец: Тарзиманов Афтахметдин Мулла
Мать: (Шараф) Хаджар
Рождение ребёнка
19.04.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарзиманова Алима Жамальдиновна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тарзиманова Алима Жамальдиновна
Смерть
Неизвестно