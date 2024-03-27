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Тарзиманов Анвар Афтахович

Место рождения

Татарская АССР, Алексеевский р-н, д. Ямкино

Дата рождения

22.04.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1918

Отец: Тарзиманов Афтахметдин Мулла

Мать: (Шараф) Хаджар

Рождение ребёнка
19.04.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарзиманова Алима Жамальдиновна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тарзиманова Алима Жамальдиновна

Смерть
Неизвестно

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