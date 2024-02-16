Леушина (Берсенёва) Таисия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леушина (Берсенёва) Таисия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Берсенёв Семён Григорьевич

Мать: Берсенёва Елена Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тестова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Леушин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Леушин Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леушин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Леушин Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леушин Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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