Леушина (Берсенёва) Таисия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тестова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Леушин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Леушин Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Леушин Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно