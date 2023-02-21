де Лазари Александр Николаевич
Место рожденияг. Варшава
Дата рождения30.08.1880
Дата смерти23.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1880
г. Варшава
Образование
По 1901
После окончания кадетского корпуса в Омске А. Н. Де Лазари поступил в Константиновское артиллерийское училище в Петербурге, которое закончил в 1901 году
Бракосочетание
20.08.1903
Рождение ребёнка
13.04.1904
Дочь: Де Лазари Александра (Долли)
Мать ребёнка: Де Лазари Евгения Иосифовна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Михеева Нина Александровна
Мать ребёнка: Де Лазари Евгения Иосифовна
Образование
По 1909
поступил в Академию Генерального штаба, где обучался до 1909 года
Работа или профессия
По 1914
Во время Лодзинской операции (11-25 ноября 1914) Де-Лазари занимал должность начальника разведывательного отдела штаба 2-й армии.
Работа или профессия
По 1914
Воспитатель Гатчинского Сиротского института
Работа или профессия
С 1918
начальник оперативного отдела штаба Западного фронта, начальник штаба и помощник военрука Смоленского района, начальник оперативного управления, начальник штаба Западного военного округа.
Работа или профессия
По 1918
В Красную армию А. Н. Де-Лазари вступил 23 февраля 1918 г
Работа или профессия
С 1919
начальник штаба и помощник командующего Западно-Сибирским военным округом
Работа или профессия
С 1920
начальник штаба 3-й трудовой армии Восточного фронта
Работа или профессия
С 1921 по 1922
редактор Военно-исторической комиссии Высшего военного редакционного совета
Работа или профессия
С 1922 по 1932
старший преподаватель кафедры военной истории Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе.
Работа или профессия
С 1932 по 1940
преподаватель Военной академии химической защиты
Работа или профессия
С 1940 по 1941
профессор Военной академии химической защиты. В 1940 г. ему было присвоено звание генерал-майора.
Получение воинского звания/чина
1940
Генерал майор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор
Работа или профессия
Неизвестно
Подпоручик 3 Конной баттереи
Военная служба
Неизвестно
AL: Генерал-майор Советской армии
Смерть
23.02.1942
Причина смерти: расстрелян
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище