Кудрявцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Старинкова (Кудрявцева) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кудрявцев Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна

Смерть
Неизвестно

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