Кудрявцев Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Старинкова (Кудрявцева) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кудрявцев Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Кудрявцева (Уварова) Марфа Романовна
Смерть
Неизвестно