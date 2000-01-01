Клейн (Klein) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клейн (Klein) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1709

Жена: Кесслер Анна Мария

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.06.1726

Сын: Клейн Иоганнес Филипп

Мать ребёнка: Кесслер Анна Мария

Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно
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