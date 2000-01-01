Клейн (Klein) Иоганнес Венделин (Joannes Wendelinus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1709
Жена: Кесслер Анна Мария
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
14.06.1726
Мать ребёнка: Кесслер Анна Мария
Шлеталь, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
Неизвестно