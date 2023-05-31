Дёминцева (Чебыкина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёминцева (Чебыкина) Мария

Место рождения

д.Быково, Вожегодский р-н, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

1957 г.р.

Муж

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1991

Отец: Чебыкин Алексей

Мать: Чебыкина Галина Александровна

д.Быково, Вожегодский р-н, Вологодская область
Бракосочетание
28.02.2014

Муж: Дёминцев Юрий

Рождение ребёнка
?.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёминцев Юрий

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дёминцев Юрий

Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Вожега, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область