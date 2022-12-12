Козьменко (Грезина) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Козьменко Яков Михайлович
Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Романенко Анна Михайловна
Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Шандыба Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1937