Козьменко (Грезина) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козьменко (Грезина) Елена Васильевна

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Место рождения

Садовая, Павловский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Садовая, Павловский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1925

Сын: Козьменко Яков Михайлович

Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Романенко Анна Михайловна

Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Шандыба Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Козьменко Михаил Иванович

Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козьменко Михаил Иванович

Смерть
1937
Александровка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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