Лалетина (Тихонова) Илона Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: Тихонов Эдуард Витальевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.2010
Сын: Лалетин Тимофей Владимирович
Отец ребёнка: Лалетин Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
19.09.2018
Сын: Лалетин Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Лалетин Владимир Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно