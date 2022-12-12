Лалетина (Тихонова) Илона Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лалетина (Тихонова) Илона Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983

Отец: Тихонов Эдуард Витальевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.2010

Сын: Лалетин Тимофей Владимирович

Отец ребёнка: Лалетин Владимир Юрьевич

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
19.09.2018

Сын: Лалетин Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Лалетин Владимир Юрьевич

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лалетин Владимир Юрьевич

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