Барышева Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1929
Дочь: Романенко (Барышева) Раиса Елисеевна
Отец ребёнка: Барышев Елисей
Рождение ребёнка
02.08.1932
Дочь: Скрипникова (Барышева) Александра Елисеевна
Отец ребёнка: Барышев Елисей
Смерть
Неизвестно