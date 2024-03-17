Барышева Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1929

Дочь: Романенко (Барышева) Раиса Елисеевна

Отец ребёнка: Барышев Елисей

Рождение ребёнка
02.08.1932

Дочь: Скрипникова (Барышева) Александра Елисеевна

Отец ребёнка: Барышев Елисей

Смерть
Неизвестно

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