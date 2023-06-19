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Пурилкина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Матрена Семеновна

Отец ребёнка: Пурилкин Семен Васильевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
06.05.1862 ст.

Сын: Беззубов-Пурилкин Николай Семенович

Отец ребёнка: Пурилкин Семен Васильевич

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурилкин Семен Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно