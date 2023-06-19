Пурилкина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Матрена Семеновна
Отец ребёнка: Пурилкин Семен Васильевич
Рождение ребёнка
06.05.1862 ст.
Сын: Беззубов-Пурилкин Николай Семенович
Отец ребёнка: Пурилкин Семен Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно