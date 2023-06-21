Позолотин Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позолотин Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Позолотин Павел Тихонович

Мать ребёнка: Позолотина неизвестно

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.12.1897

Сын: Позолотин Николай Тихонович

Мать ребёнка: Позолотина неизвестно

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Позолотин Григорий Тихонович

Мать ребёнка: Позолотина неизвестно

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Позолотин Никон Тихонович

Мать ребёнка: Позолотина неизвестно

Крутишка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно