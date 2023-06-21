Позолотин Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Позолотин Павел Тихонович
Мать ребёнка: Позолотина неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1897
Сын: Позолотин Николай Тихонович
Мать ребёнка: Позолотина неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Сын: Позолотин Григорий Тихонович
Мать ребёнка: Позолотина неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Позолотин Никон Тихонович
Мать ребёнка: Позолотина неизвестно
Смерть
Неизвестно