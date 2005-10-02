Крашенинников Георгий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти30.06.1930
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Крашенинников Семён
Мать: ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Антонина Геогриевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лидия Геогриевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Крашенинников Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Крпивенцева Серафима Георгиевна
Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Крашенинников Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна
Рождение ребёнка
09.12.1918
Сын: Крашенинников Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Конторщик
Смерть
30.06.1930
Причина смерти: Повесился