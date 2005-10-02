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Крашенинников Георгий Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

30.06.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Крашенинников Семён

Мать: ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Антонина Геогриевна

Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лидия Геогриевна

Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крашенинников Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Крпивенцева Серафима Георгиевна

Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Крашенинников Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна

Рождение ребёнка
09.12.1918

Сын: Крашенинников Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Крашенинникова Виктория Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крашенинникова Виктория Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Конторщик
Смерть
30.06.1930
Причина смерти: Повесился
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