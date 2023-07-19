Мекотина (Богатова) София Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина (Богатова) София Яковлева

Место рождения

Никольская Пена, Богатенский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольская Пена, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Агафия

Отец ребёнка: Мекотин Федот Петров

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Мекотин Захар Федотов

Отец ребёнка: Мекотин Федот Петров

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Федот Петров

Смерть
Неизвестно