Мекотина (Богатова) София Яковлева
Место рожденияНикольская Пена, Богатенский уезд, Курская губерния
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольская Пена, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Агафия
Отец ребёнка: Мекотин Федот Петров
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Мекотин Федот Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мекотин Федот Петров
Смерть
Неизвестно