Печников Илья Егоров
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Печников Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Анна Данилова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Печников Федор Ильин
Мать ребёнка: Анна Данилова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Степанида Ильина
Мать ребёнка: Анна Данилова
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Марина Ильина
Мать ребёнка: Анна Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Данилова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно