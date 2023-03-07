Печников Илья Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПечников Илья Егоров

Печников Илья Егоров

avatar

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Печников Егор

Мать: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Печников Григорий Ильин

Мать ребёнка: Анна Данилова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Печников Федор Ильин

Мать ребёнка: Анна Данилова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Степанида Ильина

Мать ребёнка: Анна Данилова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Марина Ильина

Мать ребёнка: Анна Данилова

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Данилова

Место жительства
Неизвестно
Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close