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Ганиева Галсина Манновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1930

Дата смерти

11.11.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930

Отец: не указан

Мать: Ганиева Ходыча

Рождение ребёнка
22.04.1953

Сын: Шакиров Ильгизар Галимзянович

Отец ребёнка: Галимзян

Рождение ребёнка
30.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганиев Фахртдин

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галимзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганиев Фахртдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухтар

Смерть
11.11.2006
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
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