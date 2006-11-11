Ганиева Галсина Манновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1930
Дата смерти11.11.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1930
Отец: не указан
Мать: Ганиева Ходыча
Рождение ребёнка
22.04.1953
Сын: Шакиров Ильгизар Галимзянович
Отец ребёнка: Галимзян
Рождение ребёнка
30.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганиев Фахртдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галимзян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ганиев Фахртдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухтар
Смерть
11.11.2006