Надежда Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Егор

Мать: Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Трофимович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Трофимович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Трофимович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно