Надежда Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Егор
Мать: Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Трофимович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Трофимович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно