Дудниченко Варфоломей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудниченко Варфоломей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Дудниченко Николай Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Новая Одесса, Украина
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Крючкова Вера Варфоломеевна

Мать ребёнка: не указана

Новая Одесса, Украина
Смерть
Неизвестно
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