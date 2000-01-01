Филатов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.12.1968

Дочь: Набиуллина Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Кашфулина Магинур Закиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филатов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кашфулина Магинур Закиевна

Смерть
Неизвестно
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