Долгополова (Глоткова) Мария Давыдовна
Место рождениясело Привольное (Азербайджан)
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти14.03.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
село Привольное (Азербайджан)
Рождение ребёнка
02.10.1952
Сын: Долгополов Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Долгополов Яков Давыдович
село Привольное (Азербайджан)
Смерть
14.03.2023