Долгополова (Глоткова) Мария Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Глоткова) Мария Давыдовна

Место рождения

село Привольное (Азербайджан)

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

14.03.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

село Привольное (Азербайджан)
Рождение ребёнка
02.10.1952

Сын: Долгополов Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Долгополов Яков Давыдович

село Привольное (Азербайджан)
Смерть
14.03.2023