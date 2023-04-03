(Полуянова) Ирина Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Полуянова) Ирина Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1859

Муж: Полуянов Тимофей Михайлович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9CH-B9QK-C?i=975&cat=958478
Рождение ребёнка
16.11.1860

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Полуянов Тимофей Михайлович

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.11.1861

Сын: Полуянов Нестор Тимофеевич

Отец ребёнка: Полуянов Тимофей Михайлович

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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