(Полуянова) Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1859
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9CH-B9QK-C?i=975&cat=958478
Рождение ребёнка
16.11.1860
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Полуянов Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1861
Сын: Полуянов Нестор Тимофеевич
Отец ребёнка: Полуянов Тимофей Михайлович
Смерть
Неизвестно