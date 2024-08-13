Власова (Власова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1848 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1869

Муж: Власов Лука Николаевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Власов Евдоким Лукин

Отец ребёнка: Власов Лука Николаевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Власова) Мария Лукинична

Отец ребёнка: Власов Лука Николаевич

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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