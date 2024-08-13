Власова (Власова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1869
Сын: Власов Евдоким Лукин
Отец ребёнка: Власов Лука Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Власова) Мария Лукинична
Отец ребёнка: Власов Лука Николаевич