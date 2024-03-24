Куприна Надежда Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Благодарова Куприна Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Атлашкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Атлашкина Успенская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Атлашкин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Атлашкина Елена Николаевна
Отец ребёнка: Атлашкин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно