Куприна Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуприна Надежда Алексеевна

Куприна Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Благодарова Куприна Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Атлашкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Атлашкина Успенская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Атлашкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Атлашкина Елена Николаевна

Отец ребёнка: Атлашкин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Атлашкин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close