Калинкин Фёдор
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.04.1888
Дочь: Костина Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Калинкина Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1897
Дочь: Костина Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Калинкина Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саркисова Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Калинкина Неизвестно
Смерть
Неизвестно