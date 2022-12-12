Калинкин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинкин Фёдор

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.04.1888

Дочь: Костина Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Калинкина Неизвестно

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.02.1897

Дочь: Костина Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Калинкина Неизвестно

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саркисова Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Калинкина Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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