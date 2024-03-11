Попова Агрофена Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1742
Отец: Панкрат Осипов
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (20 лет, взятая Тренькиной сотни из починка Отары ясашная крестьянская дочь).
Бракосочетание
До 1762
Муж: Попов Козма Иванович
РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (20 лет, взятая Тренькиной сотни из починка Отары ясашная крестьянская дочь).
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Попов Иона Козмин
Отец ребёнка: Попов Козма Иванович
ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.44 6 РС 1811 г. (45 л.) Переселился в Изразирово после 1795 года. ЦГАКО Ф.176 Оп. 2 Д.627, лл.88об.-90; 7РС Лажской вол. Уржумской округи 1816г. (45-49 л.)
Смерть
Неизвестно