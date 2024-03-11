Попова Агрофена Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Агрофена Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.

Добавил:

ТР
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Место
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Рождение
Около 1742

Отец: Панкрат Осипов

Мать: не указана

РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (20 лет, взятая Тренькиной сотни из починка Отары ясашная крестьянская дочь).
Бракосочетание
До 1762

Муж: Попов Козма Иванович

РГАДА Ф.350 Оп.2 Д.1166, Д1166, лл.267-268. 1762 год (20 лет, взятая Тренькиной сотни из починка Отары ясашная крестьянская дочь).
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Попов Иона Козмин

Отец ребёнка: Попов Козма Иванович

Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
ЦГАКО Фонд 176 опись 2 дело 357, л.44 6 РС 1811 г. (45 л.) Переселился в Изразирово после 1795 года. ЦГАКО Ф.176 Оп. 2 Д.627, лл.88об.-90; 7РС Лажской вол. Уржумской округи 1816г. (45-49 л.)
Смерть
Неизвестно
Мошкино, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
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