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Бутурлин Валериан Александрович

Место рождения

С.-Петербург

Дата рождения

27.10.1885

Дата смерти

31.08.1918

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
камергер, статский советник. старший делопроизводитель Государственной Канцелярии
Бракосочетание
1904

Жена: Бутурлина (Устинова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
25.03.1905

Дочь: Оболенская (Бутурлина) Ольга Валериановна

Мать ребёнка: Бутурлина (Устинова) Мария Павловна

Смерть
31.08.1918

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