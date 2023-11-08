Бутурлин Валериан Александрович
Место рожденияС.-Петербург
Дата рождения27.10.1885
Дата смерти31.08.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
камергер, статский советник. старший делопроизводитель Государственной Канцелярии
Бракосочетание
1904
Рождение ребёнка
25.03.1905
Дочь: Оболенская (Бутурлина) Ольга Валериановна
Мать ребёнка: Бутурлина (Устинова) Мария Павловна
Смерть
31.08.1918