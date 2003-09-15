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Глазатов Виталий Александрович
Глазатов Виталий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.09.2003
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шмелёва Юлия Юрьевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.2003
Отец: не указан
Мать:
Шмелёва Юлия Юрьевна
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