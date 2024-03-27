Залилов (Габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залилов (Габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Залилов (габдулзалилов) Сахаутдин Галяувич (Галяутдинович)

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1913

Сын: Залилов Карамат Бахтигареевич

Мать ребёнка: Залилова Газима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна

Мать ребёнка: Залилова Газима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Сын: Залилов Разя Бахтигареевич

Мать ребёнка: Залилова Газима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1936

Сын: Залилов Заглюль Бахтигареевич

Мать ребёнка: Залилова Газима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мюдрикя Бахтигареевна

Мать ребёнка: Залилова Газима

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залилова Газима

Смерть
Неизвестно
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