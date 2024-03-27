Залилов (Габдулзалилов) Бахтигарей Сахаутдинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Залилов (габдулзалилов) Сахаутдин Галяувич (Галяутдинович)
Рождение ребёнка
1913
Сын: Залилов Карамат Бахтигареевич
Мать ребёнка: Залилова Газима
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мухаметшина Мунзима Бахтигареевна
Мать ребёнка: Залилова Газима
Рождение ребёнка
1926
Сын: Залилов Разя Бахтигареевич
Мать ребёнка: Залилова Газима
Рождение ребёнка
25.03.1936
Сын: Залилов Заглюль Бахтигареевич
Мать ребёнка: Залилова Газима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мюдрикя Бахтигареевна
Мать ребёнка: Залилова Газима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Залилова Газима
Смерть
Неизвестно