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Долгий Никифор Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

13.03.1887

Дата смерти

01.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1887

Отец: Долгий Андрей Федорович

Мать: Долгая Агриппина Якимовна

Бракосочетание
08.10.1906

Жена: Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
10.08.1907

Сын: Долгий Лаврентий Никифорович

Мать ребёнка: Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
10.11.1909

Дочь: (Долгая) Екатерина Никифоровна

Мать ребёнка: Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна

Смерть
01.11.1910
Причина смерти: Болезнь-чахотка

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