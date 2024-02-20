Долгий Никифор Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения13.03.1887
Дата смерти01.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1887
Отец: Долгий Андрей Федорович
Бракосочетание
08.10.1906
Рождение ребёнка
10.08.1907
Сын: Долгий Лаврентий Никифорович
Мать ребёнка: Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
10.11.1909
Дочь: (Долгая) Екатерина Никифоровна
Мать ребёнка: Павличенко (Дубовик) Наталья Петровна
Смерть
01.11.1910
Причина смерти: Болезнь-чахотка