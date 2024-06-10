Гнидин Николай Иванов
Место рожденияд. Малые Колесницы
Дата рождения1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Гнидин Иван Артемьев
Мать: Гнидина Любовь Яковлева
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гнидин Иван Николаев
Мать ребёнка: Гнидина Анна
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гнидина Анна
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гнидина Анна
д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Гнидина Анна
д. Колесницы