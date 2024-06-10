Гнидин Николай Иванов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гнидин Николай Иванов

Место рождения

д. Малые Колесницы

Дата рождения

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Гнидин Иван Артемьев

Мать: Гнидина Любовь Яковлева

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнидин Иван Николаев

Мать ребёнка: Гнидина Анна

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гнидина Анна

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гнидин Федор Николаев

Мать ребёнка: Гнидина Анна

д. Малые Колесницы
Рождение ребёнка
1877

Сын: Гнидин Гавриил Николаев

Мать ребёнка: Гнидина Анна

д. Колесницы

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