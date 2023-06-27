Ефимов Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефимова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно