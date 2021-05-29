Давыдова (Даниэль) Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1928
Дата смерти29.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1928
Отец: Даниэль Леонид Михаилович
Мать: Даниэль Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
29.12.1953
Сын: Давыдов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Ирина
Отец ребёнка: Давыдов Владимир Федорович
Смерть
29.05.2021