Давыдова (Даниэль) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова (Даниэль) Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1928

Дата смерти

29.05.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1928

Отец: Даниэль Леонид Михаилович

Мать: Даниэль Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
29.12.1953

Сын: Давыдов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Ирина

Отец ребёнка: Давыдов Владимир Федорович

Смерть
29.05.2021
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