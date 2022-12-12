Афанасьев Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Александр Петрович

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Место рождения

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.07.1920

Дата смерти

25.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.07.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Услон, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.07.1944
Пухачув, Люблинское воеводство, Польша
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