Озерова Екатерина Поликарповна
Место рожденияСело Вятское, Некрасовский район, Ярославская область
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Озерова Александра Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Дочь: Телушкина Озерова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Дочь: Озерова Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Сын: Озеров Василий Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Дочь: Озерова Елена Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Сын: Озеров Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Дочь: Гадаева Озерова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Дочь: Кошкина Озерова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич
Сын: Озеров Николай Александрович
Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич