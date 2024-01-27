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Озерова Екатерина Поликарповна

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Место рождения

Село Вятское, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
01.04.1877

Дочь: Озерова Александра Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
09.11.1878

Дочь: Телушкина Озерова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Озерова Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Озеров Василий Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Озерова Елена Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1887

Сын: Озеров Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Гадаева Озерова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
25.07.1892

Дочь: Кошкина Озерова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
31.01.1896

Сын: Озеров Николай Александрович

Отец ребёнка: Озеров Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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