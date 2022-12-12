Рябкова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна

Отец ребёнка: Рябков Анисим Силиванович

Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Миролюбова ранее деревня Одина
Смерть
Неизвестно
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