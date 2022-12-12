Рябкова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Муравьева Рябкова Арина Анисимовна
Отец ребёнка: Рябков Анисим Силиванович
Миролюбова, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Миролюбова ранее деревня Одина
Смерть
Неизвестно