Анна Васильева
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти24.07.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.04.1876
Муж: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
19.02.1877
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
?.12.1878
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
11.04.1881
Дочь: Александра Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
28.09.1883
Сын: Петр Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
27.01.1886
Дочь: Петрова Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
09.09.1887
Дочь: Морозова Любовь Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Татьяна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1892
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
11.03.1895
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
15.06.1896
Дочь: Агриппина Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
20.07.1897
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
10.09.1899
Сын: Рыбаков Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Рождение ребёнка
05.03.1903
Дочь: Мария Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Алексеев
Смерть
24.07.1905
Причина смерти: от воспаления брюшины