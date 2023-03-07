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Анна Васильева

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Место рождения

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

24.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
25.04.1876

Муж: Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
19.02.1877

Сын: Рыбаков Василий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
?.12.1878

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Рождение ребёнка
11.04.1881

Дочь: Александра Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.09.1883

Сын: Петр Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.01.1886

Дочь: Петрова Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.09.1887

Дочь: Морозова Любовь Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Татьяна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.09.1892

Сын: Рыбаков Матвей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1895

Сын: Рыбаков Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.06.1896

Дочь: Агриппина Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.07.1897

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.09.1899

Сын: Рыбаков Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Мария Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Алексеев

Беседы, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
24.07.1905
Причина смерти: от воспаления брюшины
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