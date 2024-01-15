Самагин Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Самагин Андрей Алексиевич
Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Самагин Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Самагин Михаил Алексиевич
Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна Алексиева
Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов
Смерть
Неизвестно