Самагин Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самагин Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Самагин Андрей Алексиевич

Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Самагин Иван Алексиевич

Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Самагин Яков Алексиевич

Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Самагин Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Самагин Михаил Алексиевич

Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна Алексиева

Отец ребёнка: Самагин Алексий Феофилактов

Старое, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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