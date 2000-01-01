Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жиянбаева Закия Хиббатовна

Рождение ребёнка
29.03.1990

Дочь: Сибагатова Лилия Гилимжановна

Мать ребёнка: Жиянбаева Рима Резвановна

Рождение ребёнка
12.09.1992

Сын: Жиянбаев Вильдан Гилимжанович

Мать ребёнка: Жиянбаева Рима Резвановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жиянбаева Рима Резвановна

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