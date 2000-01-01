Жиянбаев Гилимжан Нигматжанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1963
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1990
Дочь: Сибагатова Лилия Гилимжановна
Мать ребёнка: Жиянбаева Рима Резвановна
Рождение ребёнка
12.09.1992
Сын: Жиянбаев Вильдан Гилимжанович
Мать ребёнка: Жиянбаева Рима Резвановна
Бракосочетание
Неизвестно